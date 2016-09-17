СБУ: Заступника начальника штабу АТО підозрюють у шпигунстві на Росію

Під слідством зараз знаходяться тринадцять осіб, яких підозрюють в роботі на російські спецслужби, повідомляє прес-служба СБУ за результатами роботи контррозвідки.

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Також розслідується діяльність жителів різних областей, які імовірно були на оперативній зв'язку зі спецслужбами РФ і передавали інформацію з обмеженим доступом.

Щодо 20 осіб вже набув чинності звинувачувальний вирок. Зокрема, засуджений до дев'яти років позбавлення волі співробітник Генштабу ЗС РФ, громадянин Росії. Засуджений на 12 років позбавлення волі колишній офіцер Повітряних Сил, який передавав росіянам інформацію про маршрути польотів військових літаків.

До дев'яти років позбавлення волі засуджений колишній нацгвардієць, який збирав інформацію за завданням російської спецслужби.