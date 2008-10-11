Невідомі не пускають представників Президента до суду
Під’їхав «Беркуту»
Невідомі особи не пропускають представників Президента України до приміщення Апеляційного адміністративного суду Києва, який має розглядати скаргу на рішення Окружного адмінсуду столиці щодо призупинення виборчого процесу.
Як повідомив в інтерв’ю УНІАН представник Президента у судах Руслан КИРИЛЮК, в ці хвилини вхід до приміщення Апеляційного адмінсуду заблоковано, і представник Президента Олександр БІЛОУС не зміг потрапити до приміщення, де має розглядатись скарга Секретаріату Президента.
За словами Р.КИРИЛЮКА, невідомі особи посилаються на те, що міліція попросила їх охороняти приміщення.
У даний час, за його словами, до приміщення суду під’їхали співробітники «Беркуту» та інших підрозділів міліції.