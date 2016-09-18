Гройсман подякував паралімпійській збірній за вражаючий результат в Ріо

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував паралімпійську збірну за вражаючий результат в Ріо-де-Жанейро.

Про це йдеться в повідомленні глави уряду в Facebook.

"Щиро вітаю і дякую українську паралімпійську збірну!", - зазначив Гройсман.

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"Результати змагань для України вражаючі - 117 медалей і третє місце на даний момент серед усіх країн світу! Ви - Герої! Кожен з Вас довів, важка праця і жага перемоги - неодмінно дають результат! Слава українцям!", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, за офіційним медальним заліком паралімпійська збірна посідає третє місце, поступившись беззаперечним лідерам змагань – команді Китаю та збірній Великобританії.

Церемонія закриття Ігор буде транслюватися в ніч на 19 вересня, починаючи з 2:00 з повтором вранці 19 вересня в 9:00.