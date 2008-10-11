Вадул-Сіретська митниця просить у Тимошенко захисту від депутатів БЮТ

Керівництво Вадул-Сіретської митниці (Чернівецька область, українсько-румунський кордон) заявляє про тривалий відомчий та політичний тиск на нього з боку «окремих» працівників Держмитслужби та народних депутатів від БЮТ з метою усунення і закликає негайно втрутитись у ситуацію прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, народних депутатів, керівництво Чернівецької обласної ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в переданому агентству зверненні на адресу глави уряду Ю.ТИМОШЕНКО, керівника фракції БЮТ у Верховній Раді Івана КИРИЛЕНКА, народних депутатів України та керівництва Чернівецької облради, яке підписали керівник Вадул-Сіретської митниці, генерал митної служби, колишній перший заступник голови Державної митної служби України, депутат Чернівецької обласної ради від БЮТ Микола САЛАГОР, начальники відділів і секторів митного пункту «Порубне» цієї митниці: депутат Чернівецької облради Роман ВАНЗУРЯК, депутати Глибоцької райради Іван ЖИЖИЯН та Петро ТОФАН, а також заступник начальника Кельменецької митниці, депутат Сторожинецької райради Дмитро ПОПАДЮК.

«Протягом останніх кількох місяців, - йдеться у зверненні, - окремими працівниками Держмитслужби України здійснюється спроба рейдерського усунення як керівництва митниці, так і керівників середньої ланки і в першу чергу депутатів місцевих рад, які є позапартійними, однак входять до фракції БЮТ. Керівництво Державної митної служби ініціювало 14 перевірок, які в результаті не виявили жодних грубих порушень з боку працівників митниці, натомість в доповідних і службових записках навмисно спотворювався дійсний стан справ, перекручувалися факти та подавалась неправдива інформація. Як правило, проведення даних перевірок доручалось «митникам», які працюють у митній системі декілька місяців, не є фахівцями, але чітко виконували незаконні вказівки окремих керівників Держмитслужби».

За словами авторів звернення, після цього на Вадул-Сіретській митниці «здійснюються усунення з посад різних рівнів професіоналів з багаторічним стажем та державними відзнаками, залякування, цькування співробітників, ветеранів митної служби з метою втягування їх в протиправну діяльність».

Керівники цієї митниці стверджують, що «перші спроби підпорядкувати Вадул-Сіретську митницю у власних контрабандних цілях здійснювалися депутатом Верховної Ради України, тепер вже колишнім членом фракції БЮТ Ігорем РИБАКОВИМ та членами його команди», однак «внаслідок принципової позиції начальника митниці Миколи САЛАГОРА ці спроби виявилися марними».

Керівники Вадул-Сіретської митниці також вражені тією обставиною, що з моменту призначення саме за квотою БЮТ головою Державної митної служби України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО почалася «повна кадрова вакханалія, на керівні посади в митницях почали призначати людей, які не тільки не є професіоналами, а ще й мають кримінальне минуле».

М.САЛАГОР зі своїми колегами по митниці зазначає, що це робиться у той час, коли «завдяки зусиллям керівництва та всього колективу Вадул-Сіретської митниці об’єктивні показники роботи зросли за останні декілька років у 2,5-3 рази, ніколи за всю історію митниця не досягала таких результатів щодо наповнення бюджету, припинено та зруйновано різні нелегальні схеми в сфері митної справи».

Звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, буковинські митники стверджують, що «практично весь колектив Вадул-Сіретської митниці підтримував ініціативи та програмні засади БЮТ, вірив у справедливість, за яку потрібно боротися, але практика останніх подій прямо вказує на протилежне».

«Ми, працівники Вадул-Сіретської митниці – депутати місцевих рад постійно працювали на захист економічних та законних інтересів нашої держави, але зараз знаходимося у ситуації, де у силу політичного тиску не можемо захистити свої права та свободи», - зазначають автори звернення.

Митники Буковини просять прем’єр-міністра «вивчити ситуацію, надати правову оцінку та покласти край всім проявам тиску та політичного насилля» щодо них.

Митники також заявляють, що у випадку ігнорування та невжиття відповідних заходів, на знак протесту вони готові піти зі своїх посад і скласти з себе депутатські повноваження.