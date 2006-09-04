У Києві співробітники СБУ затримали податківця-хабарника

У ході операції, проведеної співробітниками Управління СБУ в м. Києві, у Дарницькому районі столиці під час отримання хабара було затримано співробітника одного з райвідділів податкової міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в м. Києві, 30-річний податківець із загальним стажем служби у півроку вимагав 500 доларів США у директора комерційної структури за повернення вилучених на приватному підприємстві документальних матеріалів.

Щоб довести факт злочину, криміналісти нанесли спеціальною речовиною, яку видно лише в ультрафіолетовому світлі, на грошові купюри напис “хабар”. Після затримання мічені банкноти були вилучені у підозрюваного.

За матеріалами УСБУ слідчим відділом прокуратури міста Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Ведеться слідство.

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