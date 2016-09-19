Луценко пообіцяв звільнити викритого журналістами прокурора, який живе у "будинку дружини"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ у Києві.

Читайте такожЗМІ: скандальний прокурор Сус заявив про викрадення "бабусиного" Audi Q7

"Минулої п'ятниці я побачив розслідування тележурналістів, які зафіксували одного працівника прокуратури біля триповерхового будинку з розкішним автомобілем. Цей діяч, посміхаючись у телекамеру, сказав: "Я не маю відношення до цього будинку - це моєї дружини, а цей автомобіль - моєї мами". І при цьому він дуже знущально сміявся у камеру", - сказав Луценко.

Генпрокурор додав: "Я думаю, що вже до кінця цього тижня він буде звільнений з прокуратури".

За словами Луценка, наразі відбуваються "усі передбачені законом процедури і його просто не стане". "Я обов'язково подякую журналістам за те, що вони пришвидшили процес викриття такого корумпованого працівника", - сказав керівник ГПУ.