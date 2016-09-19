Луценко пообіцяв звільнити викритого журналістами прокурора, який живе у "будинку дружини"
Генеральний прокурор України Юрій Луценко пообіцяв до кінця тижня звільнити викритого журналістами "корумпованого" працівника прокуратури.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань науки, освіти, культури і ЗМІ у Києві.
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"Минулої п'ятниці я побачив розслідування тележурналістів, які зафіксували одного працівника прокуратури біля триповерхового будинку з розкішним автомобілем. Цей діяч, посміхаючись у телекамеру, сказав: "Я не маю відношення до цього будинку - це моєї дружини, а цей автомобіль - моєї мами". І при цьому він дуже знущально сміявся у камеру", - сказав Луценко.
Генпрокурор додав: "Я думаю, що вже до кінця цього тижня він буде звільнений з прокуратури".
За словами Луценка, наразі відбуваються "усі передбачені законом процедури і його просто не стане". "Я обов'язково подякую журналістам за те, що вони пришвидшили процес викриття такого корумпованого працівника", - сказав керівник ГПУ.