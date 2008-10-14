Колишній Президент України Леонід КУЧМА вручив іменні стипендії п’ятьом кращим за підсумками минулого року студентам Ужгородського національного університету.

Стипендіати президентського фонду “Україна”, серед яких Юлія ІВАНЕНКО, Сергій РЯМОВ, Ярослав СТУПНИК, Дмитро РАК, Ярослав МАР’ЯН отримали по 60 тис. грн., що є одноразовою виплатою за 2007-2008 навчальний рік. З вересня 2008 р. правління фонду “Україна” прийняло рішення про збільшення щомісячного розміру стипендії з вересня 2008 р. з 500 до 900 грн.

“Я дуже сподіваюся, що ми колись перестанемо тасувати одну й ту саму колоду карт на вищому рівні і до влади прийде молода команда,” - наголосив Л.КУЧМА, звертаючись до студентів.

На зустріч з екс-Президентом були також запрошені учні Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З цим ліцеєм фонд “Україна” співпрацює давно. Учні подякували Л.КУЧМІ за підтримку в організації закордонних поїздок на міжнародні олімпіади, зокрема до Казахстану і Австрії. Команда Українського фізико-математичного ліцею в січні 2008 року в Астані (Казахстан) представляла Україну на ІV Міжнародній Жаутиківський олімпіаді з математики та фізики і була визнана найкращою командою з фізики серед 44 команд з 21 країн. На Х відкритому Австрійському турнірі юних фізиків, що відбувся у містечку Леобен в квітні 2008 року, команда ліцею посіла почесне третє місце.

Наприкінці зустрічі учні привітали Л.КУЧМІ з минулим ювілеєм і виконали для нього романс.