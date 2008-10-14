Меморіальну дошку Василю Бандері відкрили в Івано-Франківську

В Івано-Франківську урочисто відкрили меморіальну дошку-барельєф рідному брату провідника ОУН Василю Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, в обласному центрі на будинку по вулиці Незалежності, 15, де у 1941 році діяв штаб Організації українських націоналістів (бандерівців) відкрили дошку-барельєф рідному братові провідника ОУН В.Бандері. Священики греко-католицької і православної конфесій освятили дошку, на якій прикріплено бронзове погруддя В.Бандери і міститься напис: “Василь Бандера 1915-1942. В цьому будинку в 1941 році діяв обласний Провід ОУН(б). 14-15 вересня члени Проводу були заарештовані гестапо серед них - Василь Бандера, рідний брат Степана Бандери”.

Керівники міста і громадськості поклали вінки та квіти до барильєфа. На мітингу з нагоди відкриття дошки виступив міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, який висловив впевненість в тому, коли всі громадяни України знатимуть добре свою історію, тоді настане єдність в суспільстві. За його словами, нині мало хто знає про родину провідника ОУН Степана Бандери: про його братів і сестер. «Радянсько-російська пропаганда нав’язала думку на теренах СРСР, що бандерівці та упівці служили німцям, - наголосив мер Івано-Франківська. – Нині ми закриваємо ще одну білу пляму в нашій історії. Мало хто знає, що брати С.Бандери - Василь і Олександр - були заарештовані гестапівцями і загинули у концтаборі Освенцим. Ці люди не служили ні німцям, ні більшовикам, що розвінчує російську пропаганду». Він закликав присутніх об’єднатися навколо Президента України у відстоюванні національних інтересів Української держави і давати гідну відсіч антиукраїнській пропаганді Росії.

Член Проводу ОУН з 1941 року Стефа КОСТІВ розповіла про те, як гестапівці заарештовували представників ОУН у 1941 році. За її словами, їй вдалося уникнути арешту лише через те, що вона змогла через дах будинку втекти від німців. Вона закликала молодь вчити історію України, здобувати добрі знання, аби гідно замінити провідників ОУН і борців за волю нашої держави.

Інші промовці закликали молодь, яка була присутня на мітингу, не бути байдужими до політичних процесів, які нині є в Україні, і брати активну участь у державотворчих процесах.

Василь Андрійович Бандера (1915, с. Старий Угринів - 22 липня 1942, Освєнцім). Закінчив агрономічний факультет Львівської політехніки і філософський факультет Львівського університету.

1938-1939 рр. перебував у польському концтаборі Береза Картузька. Після 1939 року працював у Кракові, виконував доручення ОУН. У 1941 працював у відділі пропаганди ОУН у Станіславі (нині Івано-Франківськ), де у грудні 1941 р. з дружиною Ґлодзінською-Бандерою був заарештований та відправлений до нацистського табору Освенцим.