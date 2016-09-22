Національний культурний центр України в Москві працює в штатному режимі - Держуправління справами
Наразі Національний культурний центр України в Москві працює в штатному режимі, інформація щодо захоплення центру не відповідає дійсності, усі заплановані заходи проводяться згідно з графіком.
Про це повідомила прес-служба Державного управління справами.
У відомстві зазначили, що буде проведено перевірку фактів стосовно ситуації, яка склалася в колективі Національного культурного центру України в Москві.
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За результатами перевірки буде вжито всіх необхідних заходів для нормалізації роботи Центру відповідно до чинного законодавства та міжурядових угод.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Москві співробітники Культурного центру України з числа громадян Росії захопили будівлю Центру, призначеного Україною гендиректора Володимира Іонова не пускали на робоче місце, а у його кабінеті було змінено замок.
Як пояснив представник омбудсмена України в Росії Володимир Шрейдлер, двері заблокували співробітники, які підтримують бойовиків на Донбасі.