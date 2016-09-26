В суд у Києві направили справу догхантера, якого затримали громадяни

Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.

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«Так, вказаний чоловік, 8 грудня минулого року на території парку Академіка Фоміна в м. Києві розкидав отруєні продукти, після вживання яких померло кілька безпритульник собак. Живодера упіймали «на гарячому» небайдужі громадяни», - йдеться у повідомленні.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами.

Обвинувальний акт стосовно даної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.