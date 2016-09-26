В суд у Києві направили справу догхантера, якого затримали громадяни
12:56, 26 вересня 2016Суспільство
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Київська місцева прокуратура №10 направила до суду обвинувальний акт відносно 44-річного догхантера.
Киянин, який оголосив війну безпритульним тваринам, постане перед судом / Фото УНИАН
Про це повідомили в прес-службі прокуратури міста Києва.
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«Так, вказаний чоловік, 8 грудня минулого року на території парку Академіка Фоміна в м. Києві розкидав отруєні продукти, після вживання яких померло кілька безпритульник собак. Живодера упіймали «на гарячому» небайдужі громадяни», - йдеться у повідомленні.
Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 1 ст. 299 КК України - жорстоке поводження з тваринами.
Обвинувальний акт стосовно даної особи скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
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