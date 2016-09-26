Суд подовжив термін утримання Єфремова під вартою на 2 місяці

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Світлана Шепутько після майже дванадцятигодинного засідання суду.

Таким чином, суд задовольнив клопотання ГПУ про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Єфремова.

Захисники екс-народного депутата заявили, що оскаржать це рішення в Апеляційному суді Києва.

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Як повідомляє РБК-Україна, адвокат екс-"регіонала" Олександр Мельников переконаний, що жоден із представлених прокуратурою доказів не є не тільки обвинувальним, а взагалі допустимим по цій справі.

Крім того, Мельников підкреслив, що такого роду справи є підслідними Службі безпеки України. За словами сторони захисту, адвокати мають намір відстоювати те, що справа не ведеться уповноваженим органом.

У свою чергу, прокурор заявив про відсутність підстав вважати, що у Генеральної прокуратури немає підстав розслідувати цю справу немає.

Крім того, адвокат Єфремова просив суд долучити до матеріалів справи Мінські угоди, в якості виправдувальних документів.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави. Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив під вартою екс-лідера парламентської фракції Партії регіонів.