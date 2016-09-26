Суд подовжив термін утримання Єфремова під вартою на 2 місяці
Печерський районний суд подовжив термін перебування під вартою Олександру Єфремову ще на 60 діб, до 24 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила суддя Світлана Шепутько після майже дванадцятигодинного засідання суду.
Таким чином, суд задовольнив клопотання ГПУ про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Єфремова.
Захисники екс-народного депутата заявили, що оскаржать це рішення в Апеляційному суді Києва.
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Як повідомляє РБК-Україна, адвокат екс-"регіонала" Олександр Мельников переконаний, що жоден із представлених прокуратурою доказів не є не тільки обвинувальним, а взагалі допустимим по цій справі.
Крім того, Мельников підкреслив, що такого роду справи є підслідними Службі безпеки України. За словами сторони захисту, адвокати мають намір відстоювати те, що справа не ведеться уповноваженим органом.
У свою чергу, прокурор заявив про відсутність підстав вважати, що у Генеральної прокуратури немає підстав розслідувати цю справу немає.
Крім того, адвокат Єфремова просив суд долучити до матеріалів справи Мінські угоди, в якості виправдувальних документів.
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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
1 серпня Печерський районний суд Києва заарештував Єфремова на 2 місяці без права внесення застави. Захист екс-«регіонала» оскаржив це рішення, проте Апеляційний суд Києва залишив під вартою екс-лідера парламентської фракції Партії регіонів.