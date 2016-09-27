В Умані для безпеки паломників-хасидів почали працювати зведені загони правоохоронців і рятувальників

До складу загону входять працівники спецпідрозділів, оперативних служб, патрульні поліцейські, вибухотехніки, а також військовослужбовці Нацгвардії України. Правоохоронці в цілодобовому режимі нестимуть службу на закріплених маршрутах. Для допомоги місцевим правоохоронцям в Умань прибули поліцейські з Вінницької та Чернівецької областей та з міста Дніпро.

Також в Умані з 27 вересня розгорнуто зведений загін рятувальників у складі 90 чоловік особового складу та 16 одиниць пожежно-рятувальної техніки, водолазна, хімічна та піротехнічна групи.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС у Черкаській області, у місцях масового перебування паломників чергуватимуть 4 пожежно-рятувальних пости та водолази поблизу водойм. Вулицями міста ходитимуть 4 пересувні дозори із первинними засобами пожежогасіння. Будівлі над похованням Раббі Нахмана, синагога та навчальний центр, де буде найбільше скупчення людей, обладнані автоматичною пожежною сигналізацією, забезпечені первинними засобами пожежогасіння, з числа обслуговуючого персоналу створено добровільну пожежну дружину.

Як повідомляв УНІАН, в місто Умань Черкаської області на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана цього року очікують на приїзд близько 30 тисяч паломників.

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В Умані у святкуванні іудейського нового року Рош-га-Шана 2015 року взяли участь рекордна кількість прочан-хасидів – близько 30 тис. осіб, з них 64 жінки та 3161 дитина. Прочани приїхали з 21 країни.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв. Цьогоріч Рош-га-Шана відзначатимуть 2–3 жовтня.

Крім того, цього року святкування Рош-га-Шана співпало зі святкуванням 400-річчя Умані.