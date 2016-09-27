У ДФС анонсували затримання винних у смертельних отруєннях алкоголем на Харківщині

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 27 вересня, під час брифінгу заявив перший заступник начальника ГУ ДФС України в Харківській області Андрій Бєжанов, який здійснює координацію діяльності підрозділів податкової міліції.

Він підкреслив, що прокуратура, ДФС та СБУ встановили канали надходження алкоголю до Харківської області.

«У дану хвилину йде документування, здійснюються невідкладні слідчо-оперативні заходи, повідомити на даний час можу тільки те, що встановлені канали постачання неякісного спирту на територію Харківської області. Окрім цього, виявлені підпільні цехи, де, можливо, виготовлялася горілка, при вживання якої були встановлені летальні наслідки», - сказав Бєжанов.

«З іншої області надійшов на територію Харківської області, як на даний час вважає слідство, дуже неякісний спирт», - додав він.

Бєжанов підкреслив, що сьогодні правоохоронці проведуть затримання осіб, які причетні до виготовлення контрафактної горілки.

«Дайте, будь ласка, добу-дві. Є оперативна необхідність зараз не давати ніякої інформації. У нас є фото-відеоматеріали, які повністю розкривають увесь цей злочин», - наголосив Бєжанов.

Читайте такожСуд взяв під домашній арешт власників магазинів на Харківщині, де продавався сурогатний алкоголь

Як повідомляв УНІАН, на цей час підтверджено 18 смертей внаслідок отруєння алкоголем на Харківщині. Правоохоронці затримали трьох власників магазинів у трьох районах області, де продавався неякісний алкоголь. Слідство триває за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (виготовлення неякісних продуктів, що спричинило тяжкі наслідки).

24 вересня у Вовчанську Харківської області суд арештував господарку магазинів, де продавався сурогатний алкоголь, визначивши їй розмір застави у 275 тис. грн.

25 вересня в Харківській області суд взяв під цілодобовий домашній арешт двох власників магазинів, де продавався сурогатний алкоголь. Прокуратура оскаржила ці рішення.

Також у місті Лиман Донецької області п’ятеро людей загинули від отруєння сурогатним алкоголем, ще один чоловік наразі знаходяться в реанімації.