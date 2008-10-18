Націоналісти відхрестилися від провокаторів

До УНІАН передано заяву, підписану лідерами 8 київських міських націоналістичних організацій, в якій, зокрема, зазначається, що сьогодні, 18 жовтня, “низка організацій, які називають себе "націоналістичними", мають намір відзначити свято Покрови. У цьому зв’язку заявляємо, що українські націоналістичні організації разом з українським народом, представниками українських традиційних християнських церков відзначили свято Покрови 14 жовтня цього року”.

Як йдеться в заяві, “намір нікому невідомих людей, організацій, які видають себе за націоналістів, ще раз відзначити маршем у Києві свято Покрови розцінюємо як провокацію, спрямовану проти організованого націоналістичного руху та Української Держави в цілому”.

Автори заяви застерігають “різноманітних авантюристів та політичних провокаторів, що не дозволимо дискредитувати велике національне свято, яке справедливо пов’язується із діяльністю ОУН і УПА, національно-визвольним рухом”.

Вони також “вкотре” закликали Президента України, Верховну Раду, уряд “негайно визнати на державному рівні боротьбу ОУН і УПА, що припинить спекуляції та провокації з цього приводу з боку комуно-соціалістів, російських шовіністів та псевдо націоналістів”.

Заяву підписали: Богдан ЧЕРВАК - провідник Київської міської організації Організації Українських Націоналістів, Андрій ТАРАСЕНКО - командир КМО "ТРИЗУБ" ім. C.Бандери, Ігор МАЗУР-ТОПОЛЯ - голова КМО УНА-УНСО, Юрій ШЕПЕТЮК - голова КМО Конгресу Українських Націоналістів, Олександр РЕЗНІЧЕНКО - голова КМО “Української партії”, Ігор ЛІСОДІД - голова КМО “Українська справа”, Максим БАЛАБКО - голова КМО Молодіжного націоналістичого конгресу, Тарас РОНДЗІСТИЙ - заступник голови Центру Національного Відродження ім. С.Бандери.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в результаті зіткнень з учасниками акції на честь роковин створення УПА госпіталізовані 22 міліціонери. Більше 100 учасників зіткнення затримані, розглядається питання про порушення кримінальних справ, зокрема за ст. 185 Кримінального кодексу України (“непокора працівникові міліції”).

За інформацією міліції, заяву на проведення акції подали столичний осередок громадської організації «Патріоти України» та інші.

Як зазначили у ЦГЗ, рухаючись від бульвару Шевченка по вулиці Володимирській, колонна у складі близько 400 осіб намагалася потрапити до Майдану Незалежності через вул. Ірининську. Для попередження виникнення можливих інцидентів столичні правоохоронці намагалися їх зупинили. Не реагуючи на попередження співробітників міліції, окремі учасники акції почали сутички з правоохоронцями із застосуванням палок та сльозогінного газу.