П’ятьох українських військовослужбовців із Криму заочно судитимуть за зраду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

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«Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України в порядку здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень скеровано до суду обвинувальні акти щодо п’ятьох військовослужбовців - трьох з Служби безпеки України та двох з Міністерства оборони України, які перейшли на бік ворога та не прибули з АР Крим для подальшого проходження служби на материковій частині України», - йдеться в повідомленні.

Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні акти стосовно них у порядку глави 24-1 КПК України направлені до Печерського районного суду Києва, поінформували в прокуратурі.