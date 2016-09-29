У Москві на виставці облили фарбою фото, присвячені війні на Донбасі
08:08, 29 вересня 2016Суспільство
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У Москві у Сахаровському центрі невідомий залив фарбою з балончика роботи переможців конкурсу "Прямий погляд" Олександра Васюковича і Сергія Лойка, присвячені війні в Україні.
Фото Лойка, присвячене війні в Україні / directlook.fotodoc.center
Про це культурний центр повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
"Війна – це у першу чергу горе, страждання, смерть. Фотографія дає можливість побачити це. Але у суспільстві є люди, настільки отруєні ненавистю, що публічна розмова про трагедію війни стає неможливим", - йдеться у повідомленні.
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При цьому в центрі додали, що не будуть відновлюють ці роботи, тому що не можуть гарантувати не тільки їхнього збереження, але й безпеки відвідувачів.
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