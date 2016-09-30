На Вінниччині відбулося засідання регіональної платформи розвитку місцевого самоврядування

Голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій наголосив на позитивних моментах, які вже відчуваються на місцевому рівні та окреслив майбутні перспективи процесу децентралізації в регіоні, передає ​Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

За словами Валерія Коровія, регіональна платформа - це дуже цікавий інструмент для обговорення конкретних напрацювань, які на сьогоднішній день є надзвичайно актуальними. «Хочу перш за все звернути увагу на нашу практичну роботу та напрацювання у сфері впровадження децентралізації на Вінниччині. Особливо на внесенні зміни до законодавства у цій сфері. На сьогодні присутня ситуація виникнення конфліктів на рівні району, особливо коли стосується земельних ділянок, що знаходяться за межами населених пунктів. Сьогодні на рівні влади ми маємо працювати не лише для поліпшення рівня життя населення, а й стимулювати розвиток територій», - повідомив посадовець.

Також голова ОДА Валерій Коровій наголосив, що в грудні поточного року будуть проведені перші вибори у 7-ми громадах Вінниччини, а всього облдержадміністрація дала 24 позитивних висновки щодо спроможності новостворених громад області.

Окремо зупинились при обговоренні на питаннях походження проблем процесу об’єднання територіальних у Вінницькій області. Зокрема, необхідності вдосконалення законодавства України з питань формування спроможних територіальних громад та оптимізації кількості пільгових категорій громадян на державному рівні під час розробки проекту державного бюджету України на 2017 рік.