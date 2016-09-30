Російський суд на "таємному засіданні" встановив на 3 роки адміннагляд за сином Джемілєва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

«Стало відомо, що за «таємний суд» відбувся над Хайсером Джемілєвим у середині вересня. Йому встановили адміністративний нагляд на 3 роки. Суддя так поспішала, що допустила помилку у рішенні про встановлення адміністративного нагляду Хайсеру, потім їй довелося виправляти. Немає жодних сумнівів, що влада РФ цією забороною планує і далі утримувати громадянина України на території РФ і контрольованих територіях для вчинення через нього подальшого тиску на його батька - лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва», - написав Полозов.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Полозов повідомив, що районний суд Астрахані (Росія) не задовольнив клопотання про умовно-дострокове звільнення Хайсера Джемілєва.

Як повідомлялося, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року на місці вбивства 44-річного будівельника Февзі Едемова на подвір’ї будинку Джемілєвих у Бахчисараї. Той загинув від пострілу в голову. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). У Меджлісі кримських татар заявили, що це було вбивство, скоєне з необережності.

Після окупації Криму Росією слідчі органи РФ вирішили розслідувати справу заново. Разом з тим Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера Джемілєва як вбивство з необережності та постановив звільнити його з-під варти.

Європейський суд з прав людини виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого, проте Росія відмовляється його виконувати.

У вересні 2014 року Хайсера Джемілєва вивезли з кримського СІЗО до Краснодарського краю РФ, незважаючи на рішення ЄСПЛ і слідчих органів України.

10 червня Краснодарський крайовий суд засудив його до 5 років позбавлення волі. 2 вересня Верховний суд Росії скоротив строк ув'язнення Джемілєву до 3,5 років.

31 березня 2016 року Хайсер Джемілєв повторно написав відмову від російського громадянства після того, як з'явилися "документи з Криму щодо прийняття Джемілєвим російського громадянства".

За словами Полозова, Хайсер вже писав заяву про відмову від громадянства РФ влітку 2014 року в СІЗО Сімферополя, більш того, вироком Краснодарського крайового суду та ухвалою Верховного суду РФ він також визнавався громадянином України.