Ющенко зустрінеться з редакторами провідних економічних видань

21 жовтня Президент України Віктор Ющенко проведе круглий стіл з редакторами та представниками провідних українських економічних видань – «Бізнес», «Контракти», «Деловая столица», «Инвестгазета», «Дело» та «Коммерсантъ». Головна тема круглого столу – план стабілізації фінансової системи України та мінімізація негативного впливу на національну економіку світової фінансової кризи.

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