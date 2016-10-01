У Польщі створили профспілку українських працівників

Петро Островський Міжнародного відділу OPZZ заявив Польському агентству преси (РАР), що профспілка запустила спеціальний портал для працівників з України, передає "Польське радіо".

«Там є основна інформація про те, що таке профспілка, в чому полягає її роль і з ким можна зв'язатися у разі потреби. Надалі плануємо розмістити інформацію, наприклад, Державного управління праці для того, щоб працівники з України могли там знайти іншу потрібну інформацію», - зазначив Островський.

Він підкреслив, що профспілка для українських працівників знаходиться на організаційному етапі. Поки відкрито банківський рахунок та портал, незабаром у Польщі буде проведена інформаційна кампанія.

Островський зазначив, що головним завданням профспілки є захист українських працівників від зловживань польських роботодавців.

За оцінками OPZZ, в Польщі працює близько 700 тис. українців.