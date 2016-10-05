У ЗСУ створено систему підготовки медичного персоналу за стандартами НАТО

Як повідомили УНІАН в управлінні зв'язків із громадськістю ЗСУ, про це повідомив начальник Центрального військово-медичного управління – начальник медичної служби ЗС України полковник медичної служби Едуард Хорошун.

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"На сьогодні підготовлено за міжнародними стандартами 225 інструкторів із тактичної медицини, які мають відповідні сертифікати. Вони нині навчають особовий склад підрозділів. Створено навчальну медичну роту, розпочалася робота зі створення у Львові Центру тактичної медицини за стандартами НАТО на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки", – сказав Хорошун.

За його словами, у Центральному військово-медичному управлінні ЗСУ триває активна робота щодо фахової підготовки спеціалістів.

Зокрема, організована підготовка інструкторів із тактичної медицини. Підготовлені інструктори направлені в район АТО для проведення занять з особовим складом та надання медичної допомоги пораненим.

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Хорошун зазначив, що за допомогою канадської сторони проведено три курси підготовки інструкторів. Також проведено навчання з підготовки до роботи медичного персоналу у разі масових санітарних втрат за сприяння Інституту медичних операцій Міністерства оборони США.

Представник ЗСУ також повідомив, що цього року в медичних ВНЗ України формуються групи підготовки фельдшерів для ЗС України.