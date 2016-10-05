Розстріл активістів Майдану: у ГПУ прокоментували свідчення екс-беркутівця, який "злив" "своїх" (відео)

Проте встановити конкретних осіб не вдасться, передає Радіо Свобода.

"Ця інформація допоможе ідентифікувати підрозділи. Ми можемо виокремлювати, де і в якому місці був підрозділ і, зокрема, говорити про відповідальність керівника цього підрозділу. Щодо ідентифікації конкретних осіб… по цих наліпках, то це не додає ідентифікаційних ознак якоїсь особи, але дозволяє суттєво звузити коло осіб для того, щоб потім їх ідентифікувати", – зазначив він.

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"Будь-які свідчення є важливими для слідства з урахуванням того, що він міліціонер. Важливими як у конкретному епізоді, так і для розслідування в цілому", – додав Горбатюк.

Начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ також зазначив, що більшість тих, кого назвав Шаповалов 3 жовтня, перебувають під слідством.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль.

Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року. За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.