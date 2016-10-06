У Львові підсвітять Латинську Катедру

Цього року у Львові буде влаштовано підсвітку Латинської Катедри. Як повідомила начальник управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, ліхтарі планують розташувати по всьому периметру храму.

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Передбачається підсвітка верхніх дахів, верхівки дзвіниці, куполів капличок, Гробу Господнього та стін. Окремим світлом виділять важливі елементи, а також весь фасад Катедри.

На ці роботи з бюджету міста передбачено 350 тис грн. Залучатимуть також додаткові кошти спонсорів та благодійників.

Роботи мають розпочати найближчим часом. Завершити планують до 24 грудня.