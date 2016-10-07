На кордоні з Польщею стоїть у чергах тисяча автівок
09:04, 07 жовтня 2016Суспільство
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Станом на 8:00 7 жовтня на кордоні за Польщею стоять у чергах 1010 автомобілів.
На польському кордоні знову накопичилося більше тисячі автомобілів / ілюстрація dpsu.gov.ua
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.
Зокрема, 250 автомобілів стоять в пункті пропуску "Краковець", 200 - у "Раві-Руській", 150 - у "Ягодині", 120 - в "Устилузі".
На КПП "Угринів" накопичилося 110 автівок, "Шегині" – 70, "Грушів" – 60, "Смільниця" – 50.
Крім того, зафіксовано чергу в 20 машин в пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною та чергу в 70 машин у "Порубному" на румунському кордоні.
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