На кордоні з Польщею стоїть у чергах тисяча автівок

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Зокрема, 250 автомобілів стоять в пункті пропуску "Краковець", 200 - у "Раві-Руській", 150 - у "Ягодині", 120 - в "Устилузі".

На КПП "Угринів" накопичилося 110 автівок, "Шегині" – 70, "Грушів" – 60, "Смільниця" – 50.

Крім того, зафіксовано чергу в 20 машин в пункті пропуску "Вилок" на кордоні з Угорщиною та чергу в 70 машин у "Порубному" на румунському кордоні.