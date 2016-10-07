Побиття "Беркутом" активістів Майдану: екс-спецпризначенець розповів, чому не зупинив своїх колег

Беркутівець розповів, чому не зупинив інших спецпризначенців, які на Кріпосному провулку застосовували щодо мітингувальників силу, передає 5 канал.

Він заявив, що під час подій на Кріпосному провулку була група мітингувальників, щодо яких співробітники правоохоронних органів застосовували фізичну силу.

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"Хто стояв, хто на землі сидів, і співробітники застосовували до них спецзасоби-палки. Людей 5-7 сиділо. Працівників біля них було ну, я не знаю... більше, ніж потерпілих. Це якщо стати обличчям до Грушевського по правій стороні. Біля зупинки", - згадав події Шаповалов.

При цьому, за словами колишнього беркутівця, він був у дворі.

"До них було метрів 10, більше може. Я якби міг зупинити їх, але не зробив цього через те, що там за знаками розрізнення перебували інші підрозділи. Вони могли просто не послухати", - підсумував Шаповалов.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня екс-беркутівець з Харкова Віктор Шаповалов у суді визнав свою провину, попросив вибачення та назвав прізвища колишніх колег, які отримували набої зі свинцевою картеччю замість гумових куль. Шаповалов детально розповів, як спецпризначенці з різних областей відрізняли одне одного на Майдані у лютому 2014 року.

За його словами, на шоломи ззаду клеїли різнокольорові наліпки. Адвокати стверджують, що ця інформація дасть можливість розрізнити інших причетних до поранень та вбивств майданівців.