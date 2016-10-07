У міністра культури України померла дружина
11:56, 07 жовтня 2016Суспільство
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Померла дружина міністра культури України Євгена Нищука - Оксана Батько-Нищук.
У Нищука померла дружина / facebook.com/Yevhen.Nyschuk
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам очільник Мінкульту.
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"Сьогодні зі сну не стало матері мого сина, надзвичайно талановитої актриси, моєї дружини, рідної душі Оксани Батько-Нищук", - йдеться у його повідомленні.
"Це шок.. Це шалена втрата.. Це переживання за сина, як він це перенесе... Дуже боляче...", - додав Нищук.
Оксана Батько-Нищук народилася в 1973 році в місті Коломия Івано-Франківської області.
Працювала актрисою драматичного театру ім. І. Франка.
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