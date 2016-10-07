У Сущенка відібрали одяг, готують провокаційне відео з акторами - ІС

Про це повідомляє група "Інформаційне спротив", посилаючись на джерело в Москві.

Не виключено, що це зроблено з метою підготовки фейкових відео про нібито «шпигунську» діяльність Романа на території РФ.

«Сьогодні Роману повинні пред'явити звинувачення. Звичайно, це незграбна робота російських спецслужб і провокаторів. Але зараз треба пред'явити якісь докази», - розповіло джерело.

Читайте такожФейгін: потраплю до Сущенка в понеділок вранці, сьогодні побачу його у ФСБ на звинуваченні

Як повідомляв УНІАН, у Росії сьогодні, 7 жовтня, буде пред'явлено звинувачення кореспондентові "Укрінформу" Сущенку. Всі суди з його справи пройдуть у закритому режимі. 6 жовтня вранці МЗС України викликав консула РФ для отримання пояснень за недопуск українських консулів до затриманого Сущенка.