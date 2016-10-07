До України йде "гонконзький грип": у групі ризику - літні люди та малі діти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних захворювань ім. Громашевського Алла Мироненко на прес-конференції в Києві.

"Наступного сезону епідеміологи очікують на циркуляцію вірусу грипу Н3N2, який з’явився у 2014 році в Гонконгу. Для цього вірусу характерне те, що за рівнем захворюваності він викликає більш інтенсивні епідемії: людей може захворіти більше, ніж минулого року. Однак таких тяжких випадків, як минулого року, не буде, коли ми мали багато тяжких, летальних випадків. Їх зумовлював вірус грипу Н1N1 (Каліфорнія), що викликав тяжкі ускладнення саме в молодих дорослих людей", – сказала Мироненко.

Експерт підкреслила, що вірус грипу Н3N2 уражає, насамперед, літніх людей та малих дітей.

Читайте такожЕпідеміологи попереджають: в Україні вже розпочався сезон захворюваності на грип та ГРВІ (інфографіка)

"В особливій групі ризику діти, народжені після 2008 року (організм яких не стикався з даним штамом). Вони мають бути захищені якнайретельніше. У тих, хто зустрічається з цим вірусом уперше, можуть бути ускладнення у вигляді пневмонії", – зазначила Мироненко.

За її словами, в Україні циркуляція вірусу грипу Н3N2 (Гонконг), з високим ступенем вірогідності розпочнеться вже в грудні: саме тоді будуть перші випадки захворюваності.

"Цей штам, зазвичай, "робить сюрпризи" під Новий рік. Епідемічного порогу циркулювання досягне в другій половині січня – першій половині лютого 2017 року. Ми очікуємо на одну хвилю епідемії грипу", – наголосила Мироненко.