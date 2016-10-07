Прокурор Криму Мамедов: Ми припинимо правовий безлад на окупованому півострові

Барієв повідомив, що 5 вересня поточного року до кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, який сьогодні відстоює проукраїнську позицію, з обшуком прийшли російські силовики в балаклавах і влаштували на подвір'ї "маски-шоу". Якщо зазначені в заяві факти підтвердяться, прокуратурою Автономної Республіки Крим буде розпочато кримінальну справу відносно винних осіб, повідомляють в прокуратурі Криму.

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"Зазначений факт є черговим прикладом відвертого порушення на тимчасово окупованому півострові прав і свобод громадян України і людей, які демонструють свою патріотичну позицію", - прокоментував ситуацію прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов.

У прокуратурі Криму повідомили, що цю заяву вже зареєстровано в прокуратурі автономії. Зараз вирішується питання про початок за даним фактом досудового розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

"Правовому свавіллю, порушенню прав громадян України та постійному порушенню норм міжнародного права має настати кінець. Особи, які вчиняють такі злочини, будуть відповідати перед судом", - зазначив Мамедов.