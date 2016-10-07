Порошенко зізнався, що йому не вистачає в Україні свята молодого вина

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з виноробами Одещини.

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«У нас є дуже велика кількість свят, але свята винороба і свята українського вина у нас немає. А вони думають, якщо у нас немає свята винороба, то і виноробів немає – це ж неправильно», - заявив Порошенко.

«Я думаю, що було б дуже добре, якби ми започаткували свято винороба. Можна це прив’язати до 7 жовтня, до дати підписання закону (про скасування для дрібних виноробів ліцензії на оптовий продаж вина – УНІАН), запропонуєте іншу (дату) – прошу дуже. Але я хотів би, щоб у нас було свято молодого вина», - додав президент.