Порошенко зізнався, що йому не вистачає в Україні свята молодого вина
19:10, 07 жовтня 2016Суспільство
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Президент Петро Порошенко пропонує 7 жовтня встановити в Україні Днем винороба.
Порошенко пропонує почати відзначати День винороба / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час зустрічі з виноробами Одещини.
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«У нас є дуже велика кількість свят, але свята винороба і свята українського вина у нас немає. А вони думають, якщо у нас немає свята винороба, то і виноробів немає – це ж неправильно», - заявив Порошенко.
«Я думаю, що було б дуже добре, якби ми започаткували свято винороба. Можна це прив’язати до 7 жовтня, до дати підписання закону (про скасування для дрібних виноробів ліцензії на оптовий продаж вина – УНІАН), запропонуєте іншу (дату) – прошу дуже. Але я хотів би, щоб у нас було свято молодого вина», - додав президент.
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