НАБУ затримало суддю райсуду Дніпра на хабарі у $10 тисяч

Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції викрили сьогодні, 7 жовтня, суддю Жовтневого районного суду міста Дніпро, який вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 10 тис. дол. (понад 258 тис. грн).

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

Згідно з повідомленням, хабар суддя одержав «за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави».

Дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України («зловживання впливом»).

Зокрема, за даними НАБУ, суддя намагався вплинути на службових осіб слідчого підрозділу одного з відділень поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області щодо вчинення дій, спрямованих на непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

«Служителя Феміди було затримано на місці злочину», - підкреслили в НАБУ, додавши, що здійснення таких слідчо-оперативних дій щодо суддів стало можливим лише після набуття чинності закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та нової редакції закону «Про судоустрій і статус суддів» 30 вересня 2016 року.

Як зазначили в Антикорупційному бюро, якщо провину судді буде доведено, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.