У Львові збудують ще дві багатоповерхівки

На засіданні 7 жовтня виконавчий комітет Львівської міськради затвердив містобудівні умови та обмеження забудови на двох ділянках для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Про це пише ZIK.

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Дозволи на першу ділянку отримала приватне підприємство «Телець». Тут зводитимуть багатоквартирний житловий будинок зі вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Бойківській, 30-Б. За документами це буде десятиповерхівка на 64 квартири.

Також виконком затвердив містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки на будівництво ТзОВ «Торо-2» багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями у рівні підвального поверху на вул. Малоголосківській, 8. Йдеться про зведення дев’ятиповерхівки на 62 квартири.

Також було прийнято рішення про дозвіл будівництво громадянином Васиною Сергієм Васильовичем торгово-офісного центру за адресою вул. Промислова, 60.