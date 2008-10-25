Слідчий відмовився від хабаря в 5 тис. доларів

В Одесі порушили кримінальну справу проти громадянки Грузії, що запропонувала слідчому 5 тисяч доларів хабара за звільнення з-під варти її брата. Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

За інформацією прокуратури, слідчий Хмельницького відділу міліції Маліновського РВВС Одеси відмовився від хабара в 5 тис. доларів, у спробі дачі якої підозрюється громадянка Грузії.

За фактом спроби дати хабар слідчому прокуратурою Маліновського району Одеси порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 (дача хабара) і ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) Кримінального кодексу України.

Як уточнили в облпрокуратурі, 5 тис. дол. громадянка сусідньої країни пропонувала за ухвалення слідчим ухвали про заміну запобіжного заходу для її брата, який підозрюється в скоєнні злочину, згідно ст. 115 КПК України, на підписку про невиїзд за межі Одеси.