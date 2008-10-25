Податкова пропонує зробити підакцизними бензин і парфуми

Державна податкова адміністрація України вивчає можливість збільшення кількості підакцизних товарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Чернігові повідомив перший заступник голови ДПА України Олександр БУХАНЕВИЧ.

За його словами, насамперед йдеться про бензин, який у багатьох країнах Європи є підакцизним товаром. О.БУХАНЕВИЧ наголосив, що введення акцизу на бензин не може впливати на його подорожчання, адже падіння цін на нафту удвічі не призвело до зниження ціни на бензин удвічі.

"Якщо завтра введемо акциз, і ціна стане більшою на п`ять копійок, то скажуть, що подорожчав через акциз", - зазначив перший заступник голови ДПА України, уточнивши, що сума податку буде незначною.

Серед можливих підакцизних товарів податківці називають також парфумерну продукцію. Хоча, на думку О.БУХАНЕВИЧА, це в українських реаліях може мати протиріччя, оскільки акцизний збір платять виробники спирту, а виробники парфумів будуть платити повторно. О.БУХАНЕВИЧ підкреслив, що наразі це питання фахівці ДПА України ретельно вивчають, звертаючись до досвіду зарубіжних країн.

Точні терміни збільшення кількості підакцизних товарів податківцям назвати складно. Хоча окремі пропозиції уже включено до програми антикризових дій уряду, що дозволить у межах країни збільшити надходження до бюджету, зазначив О.БУХАНЕВИЧ.