Україні треба рухатися із швидкістю Балкан

Заступник міністра економіки України Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ наголошує на необхідності прискорення в Україні підготовки до створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив українським журналістам після 4-го раунду переговорів між Україною та ЄС про ЗВТ.

“Всі більше концентрують увагу на переговорному процесі, але він не є визначальним відносно того, що треба зробити в Україні. Звичайно, що потрібно, щоб і парламент працював, всі гілки влади. Бо переговори не можуть замінити того, що має робитися в Україні”, - сказав заступник міністра.

В.П’ЯТНИЦЬКИЙ зазначив, що невдовзі країни Балкан будуть “втягнуті в орбіту” ЄС і, таким чином, якщо в Україні не буде зроблено необхідної підготовчої роботи, вона може втратити й ці ринки.

“Якщо ми зараз не будемо рухатися принаймні з такою ж швидкістю, як рухаються Балкани по шляху інтеграції, ми просто будемо втрачати ще одні ринки, ті ж самі балканські”, - зазначив він.

“Я не скажу, що це для нас такі вже критичні ринки, але втрачаючи один маленький, другий, третій, десятий, зрештою втрачаєш багато. Тому нам дуже треба активно працювати всередині країни”, - додав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20-24 жовтня у Брюсселі відбувся четвертий раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Створення зони вільної торгівлі має стати одним з ключових положень нової угоди про асоціацію. Переговори про нову базову угоду між Україною та ЄС розпочалися 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі – 18 лютого 2008 року. Сторони планують завершити переговори до кінця 2009 року.