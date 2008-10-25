Пенсійний фонд застерігає боржників від спроб посилатися на кризу

Голова Пенсійного фонду України Олексій ЗАРУДНИЙ застерігає деякі регіони від спроб «списати» невиконання бюджету ПФУ та пенсійні недоїмки на світову фінансово-економічну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на засіданні колегії Головного управління ПФУ України в Севастополі, О.ЗАРУДНИЙ зазначив, що «на жаль, у деяких регіонах намітилися такі негативні моменти, де йде невиконання бюджету, де є боржники, там вони все починають «списувати» на кризу».

Водночас, як вважає голова ПФУ, «треба зробити об`єктивний аналіз: де в нас є причини щодо недоїмки, де це справді пов`язано з кризою, а де «під марку» кризи, під цей шумок намагаються ухилитися від платежів до ПФУ, ухилитися від своїх зобов`язань». На думку О.ЗАРУДНОГО, «тут повинна бути абсолютно чітка позиція, оскільки не така вже в нас криза, не така вже в нас складна ситуація. Є окремі моменти, але це не повсюдно».

За інформацією голови ПФУ, «якщо фонд оплати праці планувався до кінця років 320 млрд. грн., то сьогодні, за прогнозами, ми бачимо, що ми виходимо десь близько тільки на 300 млрд. грн. Тобто ситуація доволі складна. Не варто все показувати у райдужних тонах, але, безумовно, не варто згущувати фарби, не така вже ситуація сьогодні страшна, і я думаю, ми можемо цілком з нею впоратися». Водночас, як додав О.ЗАРУДНИЙ, «сьогодні ми, на жаль, не можемо сказати точно, коли і як ми підвищуватимемо пенсії наступного року, імовірно, я вам відверто скажу, це не буде буквально з січня, за винятком підвищення за прожитковим мінімумом, але щойно стабілізується ситуація, протягом року, я думаю, все-таки це підвищення відбудеться».

За твердженням голови ПФУ, «сьогодні повністю виконуються всі зобов`язання перед пенсіонерами». Як сказав він, «ми практично закінчили фінансування жовтня, і, попри всі труднощі, у відведені терміни здійснюватимемо фінансування пенсії й у листопаді, і в грудні, і, незважаючи на всі труднощі з виконанням плану, з наповненням бюджету, все буде профінансовано, буде виконано, і хотілося б, щоб наші пенсіонери почувалися нормально, спокійно, стабільно, щоб не нагніталася штучно обстановка».