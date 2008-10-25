Банкоматна мережа неухильно зростає

Мережа банкоматів в Україні у вересні 2008 р. збільшилася на 267 одиниць, і на 1 жовтня становила 21 тис. 519 банкоматів.

Про це УНІАН повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄMA».

За даними «ЄМА», кількість POS-терміналів у торговельній мережі у вересні 2008 р. збільшилася на 2,5% або на 2 тис. 169 одиниць - до 88 тис. 340 штук.

Кількість пунктів видачі готівки, обладнаної POS-терміналами, у вересні ц.р. збільшилася на 1% або на 253 одиниці - до 23 тис. 43 штук.

Лідерами за кількістю банкоматів і PОS-терміналів в Україні на 1 жовтня ц.р. стали: «ПриватБанк» - 4,897 тис. банкоматів і 54,841 тис. POS-терміналів у торговельній мережі; «Райффайзен Банк Аваль» - 2,38 тис. і 6,171 тис.; банк «Надра» - 1,209 тис. і 4,857 тис.; «Промінвестбанк» - 1,568 тис. і 3,035 тис.; «Укрсиббанк» - 1,438 тис. і 733 відповідно.

Довідка УНІАН. З початку року банкоматна мережа українських банків збільшилася на 18,2% або на 3,306 тис. одиниць, кількість POS-терміналів у торговельній мережі - на 36% або на 23,439 тис. одиниць, кількість пунктів видачі готівки, обладнаної POS-терміналами - на 11,6% або на 2,387 тис. одиниць.