Університет ім. Шевченка увічнив Остапа Бендера і «ключ від квартири...»

У місті Старобільську Луганської області встановлено пам`ятник герою роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова «12 стільців» Остапу Бендеру.

Ідея встановлення пам’ятника належить колективу Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ), повідомила УНІАН керівник прес-центру університету Олена ЛОШАКОВА.

Пам’ятник відкрито у Старобільську не випадково. Автори роману, як кореспонденти газети "Гудок", у 1923 році перебували в місті у відряджені, це підтверджено історичними фактами. Як стверджує директор-декан Старобільського факультету ЛНУ Микола ВИХВАТЕНКО, згадані письменниками готель, колгоспи, притулок для старих і багато чого іншого збереглися донині. Поблизу Старобільська дійсно є село Чмирівка (у романі Чмаровка) .

Автор пам`ятника - викладач ЛНУ, скульптор Андрій БОРОВИЙ. За основу автор взяв образ О.Бендера, створений артистом, який першим зіграв цю роль у кіно, Арчіла Гоміашвілі. Художник показав популярного літературного героя саме в той момент, коли безпритульний просить у нього десять копійок. Як відомо, на це Великий комбінатор відповів відомою фразою про "ключ від квартири, де гроші лежать".

Відкриття пам’ятника приурочено до 80-річчя подій, описаних у романі, та десятиліття від дня заснування Старобільського факультету Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.