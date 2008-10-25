У Донецьку випробовують на витривалість. Поки що тільки мотогонщиків

Сьогодні в Донецьку проходить перша в східному регіоні України мотогонка на витривалість – ендуро (enduro – витривалість, здатність).

Як передає кореспондент УНІАН, організатором гонки виступає Асоціація розвитку активного відпочинку "Вздовж і поперек" під патронатом Куйбишевської райради Донецька.

Мета змагань з «Ендуро» - оцінка здатності мотоциклів, квадроциклів і майстерності гонщиків, які повинні подолати всю дистанцію за певних умов, що вказані в офіційному регламенті змагань.

Ендуро «Кубок «Вздовж і впоперек» - змагання на замкнутій грунтовій трасі, протяжністю кола до 14 км.

За день змагань гонщики проїдуть близько 70 км, долаючи різні перешкоди: складні ендуро-тести, броди, підйоми, трампліни і навіть підйом на терикон.

Головною метою нинішнього змагання в Донецьку є відпрацювання правил і формату проведення змагань типу ендуро, підготовка до проведення етапу чемпіонату України 2009 з ендуро, а також популяризація мотоспорту як елементу суспільного життя.