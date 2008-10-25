Влада Полтави свариться з Газом України: зірвали пломби з котелень

Влада Полтави ухвалила рішення розпломбувати всі котельні для подачі тепла в квартири городян, незважаючи на відсутність лімітів газу через заборгованість перед дочірньою компанією “Газ України” в сумі 4,1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це городянам повідомив мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ.

Він заявив, що міська влада виконала всі вимоги ДК „Газ України”, висунуті під час переговорів у Києві.

“Так, подано документи на закриття заліком 4 млн. 100 тис. грн. – суми, яка „висіть” на „Полтаватеплоенерго”. Виникла вона в результаті непогашеної різниці в тарифах. Виконана ще одна вимога - здійснена передоплата за газ на поточний місяць. Тому сьогодні ми ухвалили рішення, не маючи лімітів, примусово розпломбувати всі котельні в місті. У нас була підтримка судів, прокуратури, і підприємство “Полтавагаз” пішло нам назустріч”, - сказав А.МАТКОВСЬКИЙ.

За словами віце-мера Полтави Анатолія БИСТРАЯ, не зовсім зрозумілий принциповий підхід газопостачальників до саме Полтави.

“Ці 4 млн. 100 тис. – незначна сума порівняно з боргами інших міст. Для прикладу: у Дніпропетровська – 217 млн. грн. (боргу за газ - УНІАН), у Харкова – 314 млн. грн., у Львова – 81 млн., у Запоріжжя – 70 млн. і так далі. За рівнем проплат Полтава – у першій п`ятірці серед обласних центрів”, - заявив А.БИСТРАЙ.

За його словами, ліміти на газ для Полтави “Газ України” обіцяє виділити до кінця цього тижня.

У той же час газотранспортувальники заявили про зниження тиску в мережах.