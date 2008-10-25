Україна сьогодні вночі переходить на "зимовий" час

Україна в ніч на 26 жовтня переходить на "зимовий" час.

О 04.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.

Перехід на "зимовий" час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року.

До 1996 року "зимовий" час вводився в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн.

Вперше ж "літній" і "зимовий" порядок відліку часу було введено в Англії у 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби. Зараз на "літній" і "зимовий" час переходять більш ніж у 110 країнах світу.