Погода на 26 - 30 жовтня

Завтра в Україні без опадів, вдень 9-14° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 26 жовтня в країні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму та Приазов’ї - північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла (у північній половині при проясненнях місцями 0-2° морозу), на півдні Криму 7-12° тепла, вдень 9-14° тепла, в Криму 12-17°; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

27-28 жовтня в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 28 жовтня у західних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла (в Карпатах та у східній частині місцями 1-3° морозу), вдень 9-14° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, на узбережжі Криму до 10°, вдень 12-17°.

29-30 жовтня без істотних опадів, лише в західній частині 30 жовтня місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів та Закарпатті до 12°; вдень 9-15°, у південній частині, на Закарпатті й Прикарпатті 13-19°.

У Києві завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.

По області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°.

27-28 жовтня на Київщині мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°.

29-30 жовтня у столичному регіоні без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.