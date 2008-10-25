У Харкові встановили пам'ятник Кушнарьову
19:27, 25 жовтня 2008Суспільство
1583 0
Прийшли тільки родичі й колеги
У Харкові встановили пам`ятник колишньому губернатору області Євгенію Кушнарьову, повідомляє місцеве видання Медіапорт.
У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика.
Автором пам`ятника став харківський скульптор Олександр РІДНИЙ.
За словами А.РІДНОГО, сім`я покійного допомагала йому досягнути портретної схожості.
Як повідомлялося, Е.Кушнарьов одержав вогнепальне поранення на полюванні 16 січня 2007 року і помер днем пізніше в Ізюмській лікарні.
Кримінальна справа за фактом загибелі політика досі не передана до суду.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter