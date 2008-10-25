У Харкові встановили пам'ятник Кушнарьову

У Харкові встановили пам`ятник колишньому губернатору області Євгенію Кушнарьову, повідомляє місцеве видання Медіапорт.

У церемонії відкриття взяли участь тільки родичі й колеги політика.

Автором пам`ятника став харківський скульптор Олександр РІДНИЙ.

За словами А.РІДНОГО, сім`я покійного допомагала йому досягнути портретної схожості.

Як повідомлялося, Е.Кушнарьов одержав вогнепальне поранення на полюванні 16 січня 2007 року і помер днем пізніше в Ізюмській лікарні.

Кримінальна справа за фактом загибелі політика досі не передана до суду.