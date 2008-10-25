За використання чужого пароля можна сісти на п'ять років

Використання чужих комп`ютерних паролів і шифрів розглядатиметься на Тайвані як кримінальний злочин, за який можна одержати термін не менші п`ять років.

"Ми просто хочемо нагадати людям, що несанкціоноване використання чужих шифрів - це злочин", - цитує представника поліції РІА “Новости” з посиланням на "Чайна пост".

Поліцейський навів як приклад випадок, коли залишена наречена скористалася паролями своєї суперниці і анулювала від її імені всі навчальні курси, на які суперниця була записана. Того разу все закінчилося особистими вибаченнями, повідомляє видання.