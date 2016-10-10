У львівському пологовому будинку померло немовля

У пологовому відділенні на вулиці Раппопорта проводять службове розслідування, повідомляє видання Варіанти.ua з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

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"Станом на зараз у пологовому відділенні 3-ї комунальної міської лікарні, що на вулиці Раппопорта, 8, з'ясовують причину смерті ще не народженої дитини", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив головний лікар 3-ї комунальної міської лікарні Вадим Олійник, за даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Також створили комісію, яка аналізує всю медичну документацію, як надавалася допомога і якою була причина зупинки серця плода ще в утробі матері.