5 найбагатших компаній України

Рейтинговий журнал «ГVардия» (ВД «Галицькі контракти») оцінив вартість бізнесу найкрупніших компаній і корпорацій України*.

Очолила рейтинг група «Систем Кепітал Менеджмент» (SCM) Ріната Ахметова, у сфері інтересів якої гірничо-металургійний комплекс, енергетика, машинобудування і інші галузі. За підрахунками аналітиків, вартість її бізнесу перевищує $36,581 млрд. SCM є провідною в Україні фінансово-промисловою групою, на підприємствах якої працюють більше 165 тис. чоловік. Консолідований валовий дохід SCM в 2007 році перевищив $9,56 млрд.

На другій позиції — НАК «Нафтогаз України». Вартість корпоративних прав, якими володіє ця державна акціонерна компанія, — $23,975 млрд. Така висока ціна бізнесу компанії пояснюється тим, що сьогодні частка нафти і газу в загальному балансі використання первинних енергоресурсів України займає близько 60%. Поки для України пріоритетним енергоресурсом є природний газ, частка якого в енергобалансі за останні роки перевищила 40%.

Третьою в списку виявилася державна компанія «Укрзалізниця», вартість бізнесу якої перевищує $21, 379 млрд. За даними її керівництва, цього року вже виконано 80% плану підготовки залізничного транспорту до проведення в Україні фінальної частини Євро-2012. Пріоритетом компанії залишається впровадження на залізницях України швидкісних пасажирських потягів.

Четверте місце зайняло державне підприємство НАЕК «Енергоатом». Вартість бізнесу компанії перевищує $12,108 млрд. Серед найважливіших завдань Енергоатому: будівництво нових атомних енергоблоків, в першу чергу 3-го і 4-го Хмельницькою АЕС, а також забезпечення вітчизняних атомних станцій сировиною.

Замикає п`ятірку лідерів НАК «Енергетична компанія України», що теж належить державі. Вартість її бізнесу оцінена аналітиками ГVардии в $11,261 млрд. НАК об`єднує виробничий і фінансовий потенціали підприємств електроенергетичної сфери країни. Найбільш гостра проблема, з якою зіткнулася Енергетична компанія України зараз, — нарощування енергогенеруючих потужностей.