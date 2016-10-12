Як у Львові відзначатимуть День захисника України (програма)

Львівська міська рада оприлюднила детальну програму відзначення у місті Дня захисника України та 74-ї річниці створення УПА.

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Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

За повідомленням, у Львові заплановані патріотичні святкові концерти та фестивалі, виставки та екскурсії, флеш-моби та козацькі забави.

Також відбудеться молебень до Богородиці та вшанування пам’яті Героїв України на Личаківському кладовищі.

Програма заходів розпочнеться уже завтра, 13 жовтня.

«Дуже важливо у такий день вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за нашу незалежність і тих, хто сьогодні жертвує своїм життя за мир і спокій у нашій країні. Пам’ятаючи їхні подвиги, ми повинні йти далі і підтримувати один одного. Тому запрошуємо усіх доєднатись до патріотичних культурно-мистецьких заходів та спільного Молебня за Україну та її захисників», ― зазначив в. о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР Євген Бойко.