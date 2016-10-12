Чи радієте ви початку опалювального сезону? – опитування УНІАН

У зв'язку з цим УНІАН вирішило запитати, чи радієте ви початку опалювального сезону?

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2016 року Кабмін затвердив план заходів з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років. У вересні уряд затвердив графік підготовки до опалювального сезону, а також визначив розміри запасів палива для забезпечення споживачів теплом і електроенергією. Зокрема, запаси газу в підземних сховищах повинні скласти не менше 17 млрд кубометрів, запаси вугілля - 2,8 млн тонн.

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За інформацією Мінрегіону, житловий фонд і об'єкти енергетичної інфраструктури по всіх регіонах України готові до проходження опалювального сезону 2016-2017 років майже на 100%, на підготовку місцева влада витратили майже 6 млрд грн.

У Києві підключення опалення почалося з 10 жовтня - з соціальної сфери. У Львові підключати тепло почали з 11 жовтня.