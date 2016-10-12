СБУ звільнила більше 100 "рабів" на фермі у Вінницькій області (фото)

16:17, 12 жовтня 2016
Суспільство
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У Вінницькій області правоохоронці викрили фермерське господарство, де незаконно утримували 103 безпритульних, змушуючи їх займатися непосильною працею.

Сподіваючись на роботу на фермі, безпритульні потрапляли у неволю / Фото УНІАН

Зловмисники обманом залучали до сезонних сільськогосподарських робіт у яблуневих садах безхатченків з Вінницької, Житомирської, Кіровоградської та Запорізької областей, повідомляє сайт СБУ.

Їм обіцяли три-чотири тисячі гривень зарплати щомісяця, проте гроші не платили, натомість відбирали документи, забороняли виходити за територію господарства, змушували працювати по 14-16 годин на добу, залякували і били за непокірність.

На Вінниччині СБУ викрила

Чоловіків та жінок утримували разом, напівголодними, на "баланді". Будь-яка медична допомога була відсутня. У рамках кримінального провадження за ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України проводяться обшуки у господарстві та помешканнях керівництва ферми.

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Правоохоронці вже затримали бригадира, у приміщенні якого виявлено паспорти, вилучені у людей. Триває опитування співвласників господарства.

Вживаються заходи щодо надання притулку безхатченкам, розміщення їх у пристойних умовах. Одна з жінок терміново госпіталізована з діагнозом двостороннє запалення легенів.

Вирішується також питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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