Президент Єврокомісії просить не плутати державну підтримку і протекціонізм

Президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ виступає проти протекціонізму.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив на прес-конференції, представляючи результати надзвичайного засідання Єврокомісії, присвяченого пошуку шляхів виходу з фінансової кризи.

“Ми за розвиток нових проектів, але проти протекціонізму”, - сказав Президент Єврокомісії.

Водночас, Ж.БАРРОЗУ зазначив, що Єврокомісія не проти державної підтримки реального сектору економіки.

“Ми не проти державних інвестицій в економіку. Але найбільш важливо те, щоб підтримка однією країною-членом ЄС одного сектора економіки не призводила б до створення проблем у цьому секторі іншої країни-члена ЄС”, - сказав він.

При цьому Ж.БАРРОЗУ наголосив, що сама Єврокомісія віддає перевагу не секторальним проектам, а, так званим горизонтальним проектам, які сприяють розвитку цілого ряду галузей. До таких горизонтальних проектів він, зокрема, відніс протидію кліматичним змінам та покращення енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Президент головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ заявив про створення державного інвестиційного фонду для придбання на біржах акцій найбільших підприємств, щоб вони не перейшли під контроль іноземних інвесторів.

Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ назвала ці наміри протекціоністськими і висловила бажання більш детально обговорити це питання з французьким Президентом.